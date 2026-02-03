島根県松江市・大根島にある日本庭園「由志園」。車のテレビCMで一躍注目を集めた“ベタ踏み坂”のほど近くに位置し、出雲地方の風景を再現した本格的な池泉回遊式庭園として知られています。多彩な花々が咲く約12000坪の広大な敷地は四季ごとに異なる表情を見せ、最も華やぐゴールデンウィークには3万輪もの牡丹が池を埋め尽くす「池泉牡丹」を愛でようと毎年多くの人が訪れるそう。季節を問わず牡丹鑑賞が可能な「牡丹の館」