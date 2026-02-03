株主優待をもらっちゃおう！【図解 株式投資の話】 株主優待とは？ 株主が得られるものは配当だけではありません。「株主優待」もあります。 株主優待とは、企業が自社の株主に向けて、「優待品」を贈る制度です。 株主優待の内容は企業によって異なります。株主優待を紹介しているウェブサイトを使えば、簡単に調べることができます。「みんかぶ」という情報サイトの「株主優待ページ」がおすすめです。 では、株主優