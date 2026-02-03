エクサウィザーズが３連騰で上値指向が鮮明。前日は商い急増のなか一時８０円高の７９６円まで駆け上がった後に売り圧力が強まり、長い上ヒゲ形成となったが、きょうは仕切り直しの買いを引き寄せている。２日取引終了後、関西電力が策定した「関西電力送配電ＤＸ戦略２０２６」の取り組みで包括的な支援を行っていることを開示した。組織文化の醸成、デジタル人財の育成、ＡＩエージェント環境構築の３領域で事業変