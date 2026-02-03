千葉銀行が連日で上場来高値を更新した。同社は２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表をあわせ、通期の業績・配当予想を上方修正した。今期の純利益予想について、従来の見通しから５０億円増額し９００億円（前期比２１．１％増）に見直した。期末配当予想は４円増額の２８円に引き上げたほか、自社株消却も公表しており、ポジティブ視された。貸出金利息などの資金利益や株式等関係