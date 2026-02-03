ティラドがカイ気配を切り上げている。同社は２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の売上高予想は従来の見通しから６０億円増額して１６００億円（前期比０．５％増）、最終利益予想は２３億円増額して８７億円（同２．０倍）に引き上げており、評価された。アジア子会社の業績動向を踏まえ売上高予想を増額したほか、米国ビジネスにお