エス・エム・エスは４日ぶり反発。アクティビストとして知られる香港を拠点とする投資ファンド、オアシス・マネジメントが２日付で関東財務局に提出した変更報告書で、エスエムエス株の保有割合が７．７６％から１１．４６％へ増加したことが判明した。報告義務発生日は１月２６日。これが買い材料視されている。 出所：MINKABU PRESS