東洋テックは３日続伸。連日で昨年来高値を更新した。２日取引終了後、第３四半期累計（２５年４～１２月）連結決算を発表した。売上高は３４４億５８００万円（前年同期比３８．１％増）、営業利益は２７億６８００万円（同４．８倍）と急拡大した。主力の警備事業で大阪・関西万博関連の売り上げが大きく寄与。ビル管理事業も好調だった。営業利益は通期計画（２４億５０００万円）を上回って着地しており、これが好感さ