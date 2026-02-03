ヤマトホールディングスは大幅安。２日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を１兆８８００億円から１兆８６００億円（前期比５．５％増）へ、営業利益を４００億円から２８０億円（同９７．１％増）へ下方修正すると発表した。収益性を重視し低採算な荷物の取り扱いを抑制したことや、大口法人の顧客からの取扱数量が想定を下回って推移した影響などを織り込んだ。これを嫌気した売りが出ている。 出所