ヤマハ発動機は急反落。２日取引終了後、２５年１２月期連結業績予想について純利益を４５０億円から１６５億円（前の期比８４．７％減）へ大幅に下方修正すると発表した。配当予想も５０円から３５円（前の期５０円）に減額した。これを嫌気した売りが優勢となっている。 繰り延べ税金資産の取り崩しによる法人税等調整額の計上が要因。米追加関税によるコスト増や事業環境の変化を踏まえた。なお、売上高については２兆５