みずほフィナンシャルグループが急反発している。同社は２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。純利益は前年同期比１９．２％増の１兆１９８億９０００万円となった。４～１２月期として純利益は初の１兆円台となったほか、通期計画に対する進捗率は９０％と高水準となった。加えて自社株取得枠の拡大も発表しており、業績と株主還元姿勢を評価した買いが集まっている