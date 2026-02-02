国内主要百貨店6社（三越伊勢丹、郄島屋、大丸松坂屋百貨店、阪急阪神百貨店、松屋、近鉄百貨店）の2026年1月度の既存店売上高をレポート。各社、中国政府による「訪日自粛要請」の影響などにより免税売上高は前年を下回ったものの、国内客に対しての冬物衣料や食料品の販売が好調で、6社中5社が前年実績をクリアした。 ※売上増減率は各社いずれも速報値を参照。※売上は収益認識基準ではなく従来の総額売上高で開示。【