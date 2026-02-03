ドミニカ共和国の野球連盟は2日（日本時間3日）、パドレスのマニー・マチャド内野手（33）、アストロズのジェレミー・ペーニャ内野手（28）が3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場すると正式発表した。ドミニカ共和国はすでにブルージェイズの主砲・ゲレロやメッツの主軸・ソトらの参戦が正式決定しており、打線はヤンキース・ジャッジやマリナーズ・ローリーらを擁する米国代表にも引けを取