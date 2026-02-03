こたつが好きすぎるシベリアンハスキー。柴犬に生存確認される様子が、SNSでは話題となっている。【映像】こたつをめくる瞬間（実際の映像）シベリアンハスキーのアシリちゃん（3歳）は、ずっと“エアこたつ”で冬をしのいでいきた。しかし、ついに本物のこたつの季節を迎えた。散歩から帰って、ごはんの前の時間。完成したこたつに向かって、ためらいなく、すぽんと頭から潜って、お気に入りの“ぬくぬくポジション” へ。