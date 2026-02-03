◆姫路競馬１日目（２月３日）《下原理》１１勝。チュッチュポッポ（６Ｒ）に力が入る。「降級したので楽しみ」（◎）。スマートサターン（４Ｒ）は「このクラスなら通用する」（◎）。エイシンシギー（２Ｒ）も「前走はスタートでつまずいたので」（◎）。スマートビビット（１２Ｒ）は「積極的に行ってどこまで」（○）。インプレッシング（１０Ｒ）も「１４００メートルがどうか」（○）。《杉浦健太》９勝。ハギノ