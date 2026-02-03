グループでの活動を休止していた韓国の世界的人気グループ「ＢＴＳ」が３日、３月２１日にライブを全世界に生配信することを発表した。３月２０日にアルバム「アリラン」でメンバー７人がそろった“完全体”でカムバックするＢＴＳ。公式インスタグラムで「【ＢＴＳ×ＮＥＴＦＬＩＸ】始動！」と伝え、「『ＢＴＳＴＨＥＣＯＭＥＢＡＣＫＬＩＶＥ｜ＡＲＩＲＡＮＧ』３月２１日２０：００ソウル・光化門広場で