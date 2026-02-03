ドジャースのデーブ・ロバーツ監督の息子で昨季までフィリーズ傘下マイナーでプレーしたコール・ロバーツ氏が、タイガース傘下マイナー、ウエスト・ミシガン・ホワイトキャップスのベンチコーチに就任した。タイガースが２日（日本時間３日）、傘下マイナー７チームのコーチングスタフを発表した。コール氏はロヨラ・メリーマウント大から２３年にダイヤモンドバックスとマイナー契約。昨年１月にフィリーズとマイナー契約を結