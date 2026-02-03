【ミラノ＝結城和香子】国際オリンピック委員会とミラノ・コルティナ大会組織委は２日、６日の五輪開会式で五輪旗を持って入場する旗手の一人に、秋葉忠利前広島市長（８３）を選んだことを明らかにした。長年核軍縮を軸とする平和活動に貢献し、平和首長会議にも参画してきたことが理由という。旗手は世界の選手や著名人から選考され、今回は秋葉氏を含む８人がミラノ、２人がコルティナダンペッツォで旗手を務める。