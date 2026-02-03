【ニューヨーク共同】米娯楽・メディア大手ウォルト・ディズニーが2日発表した2025年10〜12月期決算は、売上高が前年同期比5％増の259億8100万ドル（約4兆400億円）だった。テーマパーク事業が好調だった一方、映画制作費の増加やスポーツ部門の苦戦が響き、純利益は6％減の24億200万ドルだった。テーマパークやクルーズ船などの体験型事業の売上高は6％増で、四半期で初めて100億ドルを突破した。米国内のパークの来園者が1％