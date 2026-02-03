きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、1300円以上値上がりしました。きのう、アメリカで発表された経済指標が市場予想を上回ったことで、ニューヨーク市場で主要な株価指数が上昇。東京市場でもその流れを受け、幅広い銘柄に買い注文が出ています。また、外国為替市場で円相場が1ドル=155円台半ばで推移するなど、円安に振れていることが追い風となっています。