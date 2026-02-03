セリアのインテリアグッズ売り場でおしゃれなラックを発見！海外のインテリア風なデザインがおしゃれで、お部屋の雰囲気にもマッチします。ついつい増えがちな推しグッズを可愛く飾るのもおすすめです。しかもたった110円（税込）と試しやすいので、家具屋さんで購入する前にまずはセリアでチェックしてみてくださいね。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ディスプレイスタンド アーチ型価格：￥110（税込）サイズ（約）：