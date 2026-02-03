植物に水をあげるときや、ちょっとした掃除のとき、じょうろが大きすぎて扱いづらいと感じることが多々。収納場所も取るうえ、出し入れが面倒でつい億劫に…。そんな中、ダイソーでコンパクトなじょうろを発見しました！スリムで収納しやすいのに、持ちやすく楽に水を注げて優秀。扱いやすくておすすめです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スリムじょうろ価格：￥220（税込）容量（約）：1.5L販売ショップ：ダイソーJAN