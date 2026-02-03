ジンエアーは、石垣〜ソウル/仁川線を3月29日から増便する。同路線は2025年4月に就航し、現在は週5往復を運航しているが、同日から始まる夏スケジュール期間中は1日1往復を運航する。機材はエコノミークラス189席を配置した、ボーイング737-8型機もしくはボーイング737-800型機を使用する。所要時間は2時間45分。■ダイヤLJ362石垣（13：00）〜ソウル/仁川（15：45）／毎日（3月29日〜）LJ361ソウル/仁川（09：15）〜石垣（12