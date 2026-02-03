洗面台の排水口って、すぐにごみが溜まってしまいますよね。ごみガードを使っても、ごみが溜まると水切れが悪くなるのが気になっていました。そんなことを思いながらダイソーをチェックしていると、従来品と比較して水切れの良さがアップしたごみガードを発見したので購入してみました！果たして使い心地は…？【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：水切れが良い洗面台のごみガード価格：￥110（税込）入り数：6個販売ショップ