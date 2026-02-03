「ザ・ドリフターズ」加藤茶（82）の妻で、タレントの加藤綾菜（37）が16日までに自身のインスタグラムを更新。親友と充実したひと時を過ごしたと明かした。加藤は「いや〜久々に小川まことちゃんに会ったよ」とし元モーニング娘。の小川麻琴（38）と顔を寄せ合った笑顔の2ショットを披露。「昔から、優しくピュアなまことちゃんが大人な精神的に自立したステキな女性になってました一年でこんな変わるとは。でも変わらず