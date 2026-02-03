【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するフィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）やペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が2日、競技会場のミラノ・アイススケートアリーナで公式練習に初めて臨み、今季限りで引退する坂本は「（五輪を）経験できるのはラスト。やるべきことはやって、楽しみたい」と意気込みを語った。開幕日の6日から始まる団体に起用が見込まれる坂本らは1月末にイタリア入り