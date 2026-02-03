仕事ができる「シゴデキさん」の条件は何か。組織開発専門家の勅使川原真衣氏は「企業や経済産業省が求める人物像を紐解くと、職場の人材に対して相当多くのスキルを期待していることがわかる」という――。※本稿は、勅使川原真衣『「頭がいい」とは何か』（祥伝社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／metamorworks※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／metamorworks■企業が求める理想の「シゴデキさん」