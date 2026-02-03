財布の中に小銭がたまり、「そろそろ整理しよう」と思ってセルフレジにまとめて投入したら、まさかの詰まり発生…… 「レジが止まってしまい、後ろに並んだ人たちに気まずい思いをした」という経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。 実は、セルフレジは便利な一方で、小銭でまとめて支払うには向かないこともあります。では、セルフレジを使わずにスムーズに小銭を整理するには、どんな方法があるのでしょうか