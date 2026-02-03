第一子が生まれ、親族や友人から出産祝いを頂いたり、お正月には初めてのお年玉をもらったりする方は多いでしょう。その一方で、うれしさと同時に「このお金、どう扱うのが正解なのだろうか？」と悩む親御さんもいると思われます。 そこで本記事では、「子どものために取っておくべきか？」「今の生活費に回してもいいの？」といった迷いに対して、多くの家庭がどうしているのか、どのような考え方があるのかを紹介しながら、