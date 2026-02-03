コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油ルブリカンツは、SSオイル「COSMO FILLIO(コスモフィリオ)」シリーズの既存ラインアップを刷新し、API/ILSACの最新規格である「SQ/GF-7」に対応した商品として全国のコスモサービスステーションにて販売を開始した。商品イメージ図あわせて、シリーズの新たなラインアップとして新商品「COSMO FILLIO 0W-8」を発売する。○■最新規格「SQ/GF-7」対応および新商品「