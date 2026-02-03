街中で候補者たちが勇ましく公約を叫んでいる衆院選2026。軍配はどの政党にあがるのか。統計データ分析家の本川裕さんは「ここ10年間で日本人の既存政党や政治家への不信感が39％から68％へと急激に高まっている。日本は世界的に珍しい第1与党、第1野党のいずれに対しても信頼感が低い国のため、今回、新興政党が大いに票を伸ばす余地も十分にあるだろう」という――。■国の政策への不満が高まる傾向2026年1月23日、高市早苗首相