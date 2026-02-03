天皇ゆかりの地「天皇スポット」をめぐりながら、天皇にまつわるあらゆることを研究している同人誌『天皇を旅する』。皇室ファンとしても必読の書です。毎号「天皇陵探訪」「斎田探訪」「明治天皇のご落胤」「天皇のトイレ神社」「天皇が変えた地名」といったディープなインペリアル情報が満載。編集・執筆しているミサンザイさんは、長年の天皇研究の影響か、どこかやんごとなき雰囲気を漂わせる文化系男子です。同人誌愛読