元サッカー界の貴公子として知られる父デビッド、かつてトップアイドルだった母ヴィクトリア、かわいい4人の子供たち……「完璧な家族」と思われていたベッカム家に異変が起きている。長男のブルックリンがついに家族との確執を認め、「和解は望まない」と決別宣言した。米俳優ニコラ・ペルツとの結婚後、嫁姑問題が浮上し、近年は家族と疎遠状態にあるといわれていたブルックリン。SNSで「家族より妻」をしきりにアピールする