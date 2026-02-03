アメリカのトランプ大統領は2日、イランの核開発をめぐる協議について、「解決策が見つからなければ、おそらく悪いことが起きるだろう」と軍事攻撃も辞さない構えを示しました。トランプ大統領は記者団に対し、イランとの核開発をめぐる協議について「具体的に何をしようとしているかは言えない」とした上で、「ベネズエラの時と同様かそれ以上に、膨大な戦力を現地に投入している」として、大規模な軍事力を展開していると明らか