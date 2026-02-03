ネット上では「そんな言い訳で逃げられると思っているの？」「医師の資格はない」など厳しい声も佐賀県警鹿島警察署は2026年1月22日、鹿島市内の県道で飲酒運転をしたとして、佐賀市に住む64歳の医師の男を道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕しました。男は1月22日の午後8時半頃、鹿島市内の県道41号で酒気帯び運転をし、走行車線の左側にあった街灯に衝突する事故を起こしました。【画像】普段の行動が違反だ