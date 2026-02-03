連邦政府の建物の外に立つ国境警備の隊員ら＝1月8日、米ミネソタ州ミネアポリス/Charly Triballeau/AFP/Getty Images/File（CNN）米国のノーム国土安全保障長官は2日、ミネソタ州ミネアポリスで活動する国土安全保障省（DHS）の全ての現場職員にボディーカメラを配備すると発表した。ノーム長官はSNSへの投稿で「直ちに、ミネアポリスの現場に出ている全職員にボディーカメラを配備する」と明らかにした。資金が確保でき次第、こう