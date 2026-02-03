３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万２６５５円１８銭）に比べて１５００円超上昇した。５万４１００円台で推移している。前日の米株高や、外国為替市場の円相場で円安・ドル高が進んでいることが追い風となっている。