7人組グループ・BTSが、3月21日午後8時に韓国・ソウルの光化門広場で兵役復帰後初となる“完全体”でのカムバックイベント『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』を行う。同公演は、Netflixで世界独占ライブ配信される。【画像】BTS、“約4年ぶり”ワールドツアーの日程表BTSは、3月20日にアルバム『ARIRANG』をリリースする。“完全体”としてのアルバムは2022年6月にリリースしたAnthology Album『Proof』以来、約3年9ヶ月ぶり