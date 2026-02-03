巨人の浦田俊輔内野手と泉口友汰内野手が３日、宮崎キャンプ３日目に早出練習で特守に取り組んだ。午前８時頃グラウンド入りし、一塁付近で特守。気温１度で白い息を吐きながら、一球一球丁寧にさばいた。２人はともに前日の全体練習終了後にも特守に参加するなど、レギュラー獲得へ意欲を見せている。