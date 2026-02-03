衆院選について期日前投票の中間状況が2日発表されました。 投票率は前回の衆院選の同じ時期と比べ、0.47ポイント下回っていて、投票所の入場整理券の到着が遅れた影響も考えられるということです。 県選挙管理委員会によりますと、衆院選の期日前投票が始まった1月28日から2月1日までの5日間に投票を済ませた人は県内全体で5万1475人でした。 これは有権者全体の5.59％にあたり、前回2024年の衆院選と比べると、0.47ポイント低