衆院選についてFNNは1日までの2日間電話による情勢調査を行いました。 この結果にTOSの取材を加味して選挙戦中盤の情勢を選挙区ごとにお伝えします。 大分1区に立候補したのは届け出順に、堤淳太候補。 衛藤博昭候補。 野中しんすけ候補。 吉良州司候補。 山下魁候補。 以上の5人です。 大分1区は衛藤候補が先行し、吉良候補が追いかける展開です。 衛藤候補は自民党支持層のおよそ8割を固め、無党派層の4割半に浸透して