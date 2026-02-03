回収された医療用セシウム針と思われる物 調査専門機関撮影 竹田市提供 竹田市は放射線を出す医療用セシウム針とみられるものが一般ごみとして捨てられていたとして、警察に告発したことを明らかにしました。 竹田市によりますと、2025年9月、プレス処理された空き缶の中から放射線量が検出されたと、清掃センターから、報告を受けました。 原因物質はがん治療で使用される医療用セシウム針と推定され、空き缶に入っ