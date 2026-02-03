大分県大分市のこちらのスーパーでは2月3日の節分に合わせて恵方巻の販売が本格的に始まっています。 イオンパークプレイス大分店 物価の高騰による客の買い控え対策として、1本を半分に切ったハーフサイズの恵方巻の数を例年よりも1割ほど増やしたということです。 最大17種類から選ぶことができ500円以下で販売されているものも。 一方で、年に1度のイベントを豪勢に楽しみたい人向