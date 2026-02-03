大分県警察学校で2日、初任科生の卒業式が行われ、新人警察官が各警察署に配属されました。 県警察学校 県警察学校を卒業したのは2025年4月に入校した31人です。これまで10か月間、警察官に必要な法律の知識や逮捕術などを学んできました。 式では卒業生の代表に卒業証書が手渡された後、県警の平松伸二本部長が「若さを武器に、県民のために全力を尽くしてください」と訓示しました。これに対し、丸井亜海巡査