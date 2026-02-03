1日行われた別府大分毎日マラソン大会について。1月の箱根駅伝で驚異的な走りを見せ、「シン・山の神」と呼ばれるようになった青山学院大学の黒田朝日選手が出場し、力強い走りを見せました。 別府大分毎日マラソン大会 2027年のオリンピックの代表選考会、MGCの出場権がかかった別大マラソン。日本人トップ争いを繰り広げたのは、「シン・山の神」こと青山学院大学の黒田朝日選手と大学の先輩・吉田祐也選手です