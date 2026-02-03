2日午前、大分県大分市で林野火災が発生し、高齢の男性1人がやけどを負いました。 当時、市内には2026年から運用が始まった林野火災注意報が発令されていました。 大分市で山林火災 ◆TOS刀祢優月記者「白い煙が立ち上っています。現場はやや強い風が吹いています。消防、そしてヘリコプターが消火活動を続けています」 林野火災が起きたのは、大分市竹矢です。 警察と消防によりますと、2日午前11時過