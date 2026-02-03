2月3日は節分です。 大分県大分市のこども園では園児たちが元気いっぱいに豆まきを行いました。 えのくま幼稚園 大分市の認定こども園えのくま幼稚園では毎年、節分の時期にあわせて豆まき集会を行っています。 2日は園児およそ170人が手作りした鬼のお面をつけて節分の歌やダンスを楽しみました。その後始まった豆まきでは園庭に鬼に扮した職員2人が登場。中には、あまりの迫力に泣き出してしまう子も。 最後