農林水産省は３日、２０２５年の農林水産物・食品の輸出額が前年比１２・８％増の１兆７００５億円だったと発表した。訪日客（インバウンド）の増加を通じて日本食の人気が高まり、１３年連続で過去最高を更新したが、２５年に２兆円を目指すとしていた政府目標には届かなかった。輸出額の上位１０か国・地域のうち、トップの米国のほか台湾、韓国など７か国・地域で過去最高となった。米国は１３・７％増の２７６２億円で、日