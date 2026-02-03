将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第3局が3日午前9時、東京都立川市の「オーベルジュときと」で始まった。先手番は永瀬。初手は「▲2六歩」だった。午前8時42分、永瀬が対局室に入室。対局の準備を整える途中、ポーチから取り出したデジタル時計のようなものから電池がコロコロ…盤の下に転がっていき、手を