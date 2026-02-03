春の富士山観光が、もっとシームレスに進化します！富士山麓電気鉄道は、2026年3月14日（土）に富士急行線のダイヤ改正を実施します。今回の目玉は、人気観光特急「富士山ビュー特急」と「フジサン特急」の運行時刻の午前シフト。大月駅でのJR特急との接続が劇的に改善され、河口湖への到着時間が最大17分早まります。さらに、夜間の上り列車増発により都心への帰宅もスムーズに。春の行楽に欠かせない、ダイヤ改正での運行情報を