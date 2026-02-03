アドバンテスト、ディスコなど半導体製造装置関連大手がカイ気配スタートで急速なリバウンドに転じている。前日に半導体セクターは軒並み売り込まれ全体相場の下げを助長したが、きょうは真逆の展開でリスクオンの様相を強めている。前日の米国株市場ではエヌビディア＜NVDA＞こそ安かったが、半導体メモリー大手のサンディスク＜SNDK＞やマイクロン・テクノロジー＜MU＞をはじめ半導体関連株が総じて上